Предприятия, которые не выживают: где чаще всего сворачивают бизнес в Украине
- В Украине за 11 месяцев 2025 года закрылось более 11 тысяч компаний, в частности больше всего в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.
- Наиболее уязвимыми оказались общественные организации, тогда как предприятия в сфере образования, здравоохранения и ветеринарии держались дольше всего.
За последние 11 месяцев этого года в Украине закрылось более 11 тысяч компаний. В частности больше всего закрытий приходится на столицу, а также на 2 области страны. Интересно, что наиболее уязвимыми в этом отношении стали общественные организации.
Какой бизнес и где чаще всего закрывался в Украине в 2025 году?
Известно, что в этом году в Украине закрылось 11 223 компаний, а больше всего закрытий произошло в сентябре, когда прекратили работу почти 1 500 предприятий, передает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.
Кроме того, треть компаний, которые закрылись, пришлись на Киев, а еще Львовскую и Днепропетровскую области. И наиболее уязвимыми по прекращению деятельности стали общественные организации.
В Киеве свернулось 1 289 компаний, или 12% от общего количества, на Днепропетровщине – 824, а на Львовщине – 772. Кроме того, довольно высокие показатели по закрытию компаний в Одесской (738) и Киевской (589) областях.
Зато среди предприятий, которые дольше держались, есть такие, связанные со сферой образования, здравоохранения и ветеринарной деятельности.
- Если посмотреть на среднюю продолжительность жизни бизнеса по форме собственности, то дольше всего работают акционерные общества – средний возраст компаний, которые закрылись в этом году, у них составил 28 лет и 7 месяцев.
- Немного меньшие показатели имеют органы местного самоуправления – 27 лет и 10 месяцев, а также государственные предприятия – 26 лет и 7 месяцев.
- Короче всего существуют благотворительные организации – в среднем 5 лет. Далее следуют обслуживающие кооперативы – 7 лет и 5 месяцев, и общество с ограниченной ответственностью (ООО) – около 8,5 лет.
В каком сейчас состоянии украинский бизнес?
В ноябре украинский бизнес оценил сдержанно экономическую деятельность, свидетельствуют данные НБУ. Дело в том, что в результате интенсивных обстрелов критической инфраструктуры и, соответственно, перебои со светом, а также рост стоимости сырья и оплаты труда повлияли на активность бизнеса.
Таким образом индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в ноябре составил 49,4 по сравнению с 50,3 в октябре этого же года. Например, в ноябре 2024 года он был на уровне 47,2.
Несмотря на спад уровня индекса, положительными факторами для предприятий до сих пор остаются рост потребительского спроса, бюджетное финансирование инфраструктуры и строительства дорог, замедление инфляции.
Интересно! Предприятия в сфере торговли положительно оценили 9 месяц подряд экономические результаты. А предприятия строительства оценили результаты своей текущей деятельности на уровне предыдущего месяца.
Какой эффект от "тысячи Зеленского" для бизнеса?
На данный момент бизнес не фиксирует значительного эффекта от "тысячи Зеленского", ведь средства не ориентированы на малый бизнес. Лишь небольшая доля средних и крупных предприятий надеется на положительные изменения.
В то же время средства от зимней тысячи могут стимулировать потребительский спрос в определенных сегментах экономики, ведь их разрешено тратить на широкий перечень товаров и услуг: в супермаркетах сетей Auchan, SPAR, VARUS и других, а также на лекарства, продукты питания, коммунальные и почтовые услуги.
По данным на начало декабря этого года, уже миллионы украинцев подали заявки или получили выплаты. Средства от этой поддержки можно использовать до 24 декабря 2025 года.