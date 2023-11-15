Четверть украинских ИТ-специалистов уволили с начала войны: кто попадает под сокращение
Источник:DOU
На украинском рынке ИТ произошло большое количество увольнений. В основном специалистам просто не предлагают новый контракт из-за нехватки проектов.
Большие увольнения в украинском ИТ
Как показал опрос, проведенный среди украинских ИТ-специалистов, 25% специалистов потеряли работу в течение последнего года. Часть уволили, а с кем-то не продлили рабочий договор.
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Еще 16% опрошенных сообщили, что ушли с работы или покинули проект по собственной инициативе. 8% специалистов отправляли на бенч (работник не задействован в проекте, но получает зарплату в частичном или полном объеме) или в неоплачиваемый отпуск.
Компании сокращают как опытных специалистов, так и тех, кто только начал работать. Больше всего под сокращение попали следующие специалисты:
- QA – 30%;
- дизайнеры – 28%;
- разработчики – 26%.
Почти половина тех, кто имеет опыт до трех лет, боятся потерять работу в ближайшее время. Что касается тех, у кого опыт более 5 лет, то они немного увереннее в своем будущем, но 38% все равно волнуются по поводу возможной потери работы.
Более половины специалистов считают, что найти новую работу сейчас крайне сложно. Что касается тех, кто прямо сейчас находится в поисках, то 34% рассказали, что готовы соглашаться на любую зарплату, которая будет озвучена работодателем.