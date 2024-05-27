Пока дела Х идут не очень: ИИ-стартап Маска собрал 6 миллиардов долларов
Источник:Reuters
Стартап Илона Маска xAI готов принять участие в гонке искусственного интеллекта. Компании удалось собрать у инвесторов немалую сумму.
xAI – стартап Илона Маска, который готов навязать конкуренцию гигантам в сфере искусственного интеллекта. С финансированием у компании все в порядке, им удалось завоевать доверие инвесторов.
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В рамках раунда финансирования серии В xAI удалось привлечь 6 миллиардов долларов. Эти деньги планируют использовать на следующие нужды:
- запуск первых продуктов xAI на рынок;
- передовая инфраструктура;
- ускорение исследований по разработке технологий будущего.
Уже вскоре мы объявим еще много интересных новостей,
– пообещал Маск.
Инвесторы активно вливают средства в стартапы, которые хотят навязать конкуренцию OpenAI. По их мнению, искусственный интеллект – это не просто мейнстрим, а часть будущего, которая может принести очень хорошие дивиденды.
Вместе с тем xAI не сообщает, в какую сумму оценили компанию во время последнего раунда. СМИ предполагали, что речь идет о 18 – 24 миллиардах долларов.
Ранее мы писали о том, что Маск неожиданно раскритиковал повышение импортных тарифов на китайские электромобили, хотя ранее озвучивал противоположное мнение.