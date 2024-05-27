xAI – стартап Ілона Маска, який готовий нав'язати конкуренцію гігантам у сфері штучного інтелекту. З фінансуванням в компанії усе гаразд, їх вдалося завоювати довіру інвесторів.

Не пропустіть Люди самі все скажуть: як розвивати власну справу завдяки інсайтам

У рамках раунду фінансування серії В xAI вдалося залучити 6 мільярдів доларів. Ці гроші планують використати на наступні потреби:

  • запуск перших продуктів xAI на ринок;
  • передова інфраструктура;
  • прискорення досліджень щодо розробки технологій майбутнього.

Вже незабаром ми оголосимо ще багато цікавих новин,
– пообіцяв Маск.

Інвестори активно вливають кошти у стартапи, які хочуть нав'язати конкуренцію OpenAI. На їхню думку, штучний інтелект – це не просто мейнстрим, а частина майбутнього, яка може принести дуже хороші дивіденди.

Разом з тим xAI не повідомляє, в яку суму оцінили компанію під час останнього раунду. ЗМІ припускали, що йдеться про 18 – 24 мільярди доларів.

Раніше ми писали про те, що Маск несподівано розкритикував підвищення імпортних тарифів на китайські електромобілі, хоча раніше озвучував протилежну думку.