xAI – стартап Ілона Маска, який готовий нав'язати конкуренцію гігантам у сфері штучного інтелекту. З фінансуванням в компанії усе гаразд, їх вдалося завоювати довіру інвесторів.
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У рамках раунду фінансування серії В xAI вдалося залучити 6 мільярдів доларів. Ці гроші планують використати на наступні потреби:
- запуск перших продуктів xAI на ринок;
- передова інфраструктура;
- прискорення досліджень щодо розробки технологій майбутнього.
Вже незабаром ми оголосимо ще багато цікавих новин,
– пообіцяв Маск.
Інвестори активно вливають кошти у стартапи, які хочуть нав'язати конкуренцію OpenAI. На їхню думку, штучний інтелект – це не просто мейнстрим, а частина майбутнього, яка може принести дуже хороші дивіденди.
Разом з тим xAI не повідомляє, в яку суму оцінили компанію під час останнього раунду. ЗМІ припускали, що йдеться про 18 – 24 мільярди доларів.
Раніше ми писали про те, що Маск несподівано розкритикував підвищення імпортних тарифів на китайські електромобілі, хоча раніше озвучував протилежну думку.