xAI – стартап Ілона Маска, який готовий нав'язати конкуренцію гігантам у сфері штучного інтелекту. З фінансуванням в компанії усе гаразд, їх вдалося завоювати довіру інвесторів.

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У рамках раунду фінансування серії В xAI вдалося залучити 6 мільярдів доларів. Ці гроші планують використати на наступні потреби:

запуск перших продуктів xAI на ринок;

передова інфраструктура;

прискорення досліджень щодо розробки технологій майбутнього.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Вже незабаром ми оголосимо ще багато цікавих новин,

– пообіцяв Маск.

Інвестори активно вливають кошти у стартапи, які хочуть нав'язати конкуренцію OpenAI. На їхню думку, штучний інтелект – це не просто мейнстрим, а частина майбутнього, яка може принести дуже хороші дивіденди.

Разом з тим xAI не повідомляє, в яку суму оцінили компанію під час останнього раунду. ЗМІ припускали, що йдеться про 18 – 24 мільярди доларів.

Раніше ми писали про те, що Маск несподівано розкритикував підвищення імпортних тарифів на китайські електромобілі, хоча раніше озвучував протилежну думку.