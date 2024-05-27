xAI – стартап Илона Маска, который готов навязать конкуренцию гигантам в сфере искусственного интеллекта. С финансированием у компании все в порядке, им удалось завоевать доверие инвесторов.

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В рамках раунда финансирования серии В xAI удалось привлечь 6 миллиардов долларов. Эти деньги планируют использовать на следующие нужды:

запуск первых продуктов xAI на рынок;

передовая инфраструктура;

ускорение исследований по разработке технологий будущего.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Уже вскоре мы объявим еще много интересных новостей,

– пообещал Маск.

Инвесторы активно вливают средства в стартапы, которые хотят навязать конкуренцию OpenAI. По их мнению, искусственный интеллект – это не просто мейнстрим, а часть будущего, которая может принести очень хорошие дивиденды.

Вместе с тем xAI не сообщает, в какую сумму оценили компанию во время последнего раунда. СМИ предполагали, что речь идет о 18 – 24 миллиардах долларов.

Ранее мы писали о том, что Маск неожиданно раскритиковал повышение импортных тарифов на китайские электромобили, хотя ранее озвучивал противоположное мнение.