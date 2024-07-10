"Этого мало": сколько налогов от игорного бизнеса ожидают депутаты

Игорный бизнес после легализации и проверок начал платить значительно больше налогов. Однако показатель еще не дотягивает до того, который прогнозировали в Верховной Раде.

Сколько налогов собрали с игорного бизнеса

В первом полугодии 2024 года игорный бизнес заплатил 8,4 миллиарда гривен налогов. Это в разы больше предыдущих показателей.

Читайте также Общественное мнение: поддерживают ли украинцы повышение налогов во время войны

По словам нардепа Ярослава Железняка, по сравнению с прошлыми годами ситуация выглядит следующим образом:

в 99 раз больше чем за первые 6 месяцев мирного 2021-го;

в 39 раз больше чем за аналогичный период 2022-го;

3 раза больше, чем в прошлом году.

Сколько налогов от игорного бизнеса ждут

Как сообщил Железняк, динамика положительная, однако показатель еще далек от ожидаемого.

Но это до сих пор мало. Напомню, еще год назад оценивали налоги как минимум в 20 миллиардов гривен за год. Пока до 17-ти не дотягивают,

– подчеркнул он.

Поэтому, для оправдания ожиданий по итогам следующего полугодия игорный бизнес должен заплатить еще больше налогов.