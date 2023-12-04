Игорный бизнес в месяц платит в 10 раз больше налогов, чем раньше за год: в чем причина

В ноябре 2023 года игорный бизнес уплатил более 2 миллиардов гривен налогов. Раньше таких показателей не было даже по итогам года.

Увеличение налогов от игорного бизнеса

Как известно, в Украине состоялась масштабная работа по выводу из "тени" игорного бизнеса. Многие игроки на этом рынке потеряли лицензии, а оставшиеся получили четкий сигнал – нужно работать честно и платить все налоги, как это делают бизнесмены из других секторов экономики.

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Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, это дало незаурядные плоды. В частности, только в ноябре 2023 года игорный бизнес заплатил налоги на 2,26 миллиарда гривен.

Это в десять раз больше, чем за весь 2021 год и втрое больше, чем за весь 2022 год,

– заявил Железняк.

На протяжении всего 2022 года в бюджет Украины от игорного бизнеса поступило 730,9 миллионов гривен налогов.

Ранее также сообщалось, что даже те операторы игорного рынка, которые получили соответствующее разрешение и продолжают робот, еще должны для государства около 7 миллиардов гривен налогов. Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев, все компании обязались погасить свои долги перед государственным бюджетом.