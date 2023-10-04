Чудо проверок: игорный бизнес за месяц уплатил налогов на миллиард – показатель вырос в разы
Источник:телеграмм Ярослава Железняка
Бизнес, занимающийся организацией азартных игр, стал одним из самых ревностных налогоплательщиков. Это наполняет государственный бюджет немалыми суммами.
Рост налоговых показателей от игорного бизнеса
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что только в сентябре 2023 года представители игорного бизнеса заплатили в бюджет 1 миллиард гривен налогов. Это в 5 раз больше годового показателя 2021 года и на 300 миллионов больше, чем было уплачено в 2022 году.
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Если сравнивать с прошлогодним показателем за аналогичный период, то рост выглядит просто космическим. К примеру, в сентябре 2022 года от игорного бизнеса в бюджет поступил всего 31 миллион гривен.
То есть год к году роста в 32 раза,
– подчеркнул Железняк.
Депутаты хотят усовершенствовать законодательство в этой сфере, поэтому подали в Верховную Раду законопроект, предлагающий:
- уточнение нормы по контрольным закупкам КРАИЛ;
- запрет на получение новой лицензии на игорный бизнес, если за старой существует налоговый долг;
- плата за лицензию на лотерею до получения новых лицензий должна быть увеличена и обязательна;
- устранение нормы закона, которая для получения лицензии обязывает иметь опыт работы в Украине.
Напомним, игорный бизнес был подвергнут масштабным проверкам, в частности – в уплате налогов, за нарушения и долги начали забирать лицензии. После этого налоговые поступления от представителей этого сектора существенно выросли.