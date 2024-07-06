В разы больше, чем за весь предыдущий год: игорный бизнес уплатил рекордную сумму налогов
Источник:телеграм Даниила Гетманцева
Легализация игорного бизнеса дает большие плоды для бюджета. Поступления в казну государства выросли до фантастических сумм.
Новый налоговый рекорд
Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, в первом полугодии 2024 года игорный бизнес уплатил налогов на 8,4 миллиарда гривен. Это втрое больше, чем за весь 2023 год,
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При этом налог на прибыль увеличился в 7,3 раза к предыдущему году, а НДФЛ на 26,1% (кстати такое расхождение свидетельствует, что с налогом на выигрыши надо поработать),
– написал Гетманцев.
Большой рост произошел в июне – отрасль уплатила в 1,9 раза больше налогов, чем в аналогичный период прошлого года.
Предприниматели будут поднимать зарплаты
Из-за дефицита кадров в Украине бизнес вынужден конкурировать за рабочую силу. Поскольку рынок кандидатов ограничен, предприниматели предлагают более высокую зарплату, чтобы закрыть позицию.
Количество вакантных должностей увеличивается в сферах безопасности, строительства и физического труда. Что касается средней зарплаты в вакансиях, то она выросла до 19,5 тысячи гривен.