В разы больше, чем за весь предыдущий год: игорный бизнес уплатил рекордную сумму налогов

Легализация игорного бизнеса дает большие плоды для бюджета. Поступления в казну государства выросли до фантастических сумм.

Новый налоговый рекорд

Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, в первом полугодии 2024 года игорный бизнес уплатил налогов на 8,4 миллиарда гривен. Это втрое больше, чем за весь 2023 год,

Интересно Крупный бизнес уплатил налоги на 100 миллиардов больше чем в прошлом году

При этом налог на прибыль увеличился в 7,3 раза к предыдущему году, а НДФЛ на 26,1% (кстати такое расхождение свидетельствует, что с налогом на выигрыши надо поработать),

– написал Гетманцев.

Большой рост произошел в июне – отрасль уплатила в 1,9 раза больше налогов, чем в аналогичный период прошлого года.

Предприниматели будут поднимать зарплаты

Из-за дефицита кадров в Украине бизнес вынужден конкурировать за рабочую силу. Поскольку рынок кандидатов ограничен, предприниматели предлагают более высокую зарплату, чтобы закрыть позицию.

Количество вакантных должностей увеличивается в сферах безопасности, строительства и физического труда. Что касается средней зарплаты в вакансиях, то она выросла до 19,5 тысячи гривен.