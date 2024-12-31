Сколько налогов в бюджет уплатили украинцы и бизнес в 2024 году

В 2024 году в общий фонд государственного бюджета поступило около 2,2 триллиона гривен налогов, сборов и обязательных платежей.

Платежи в бюджет

В частности, от Государственной налоговой службы поступило более 1 триллиона гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

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Сколько платежей поступило от Налоговой:

270,8 миллиардов гривен – налог на прибыль предприятий;

267,8 миллиарда гривен – налог на добавленную стоимость (собрано 425,0 миллиард, возмещено – 157,2 миллиарда гривен);

233,6 миллиарда гривен – налог на доходы физических лиц и военный сбор;

133,5 миллиарда гривен – акцизный налог;

51,8 миллиарда гривен – рентная плата.

В то же время платежи от Государственной таможенной службы поступили в объеме около 600 миллиарда гривен.

Гранты и другие платежи

Также в 2024 году в общий фонд госбюджета поступило 453,6 миллиарда гривен в виде грантовой международной помощи.

В общем, по оперативным данным, по итогам 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило более 3,1 триллион гривен налогов, сборов и других платежей.

Кроме того, 546,1 миллиарда гривен поступило в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.