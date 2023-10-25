Десятки немецких компаний готовы инвестировать в Украину: что их здесь привлекает

Многие международные бизнесы готовы помогать Украине в восстановлении и восстановлении. Они ожидают, что наша страна станет привлекательным местом для инвестиций.

Немецкий бизнес рассматривает инвестиции в Украину

Как сообщила министр экономики Юлия Свириденко, уже 30 германских компаний заявили о готовности инвестировать в Украину. Правда, перед нами еще много работы, в частности, нужно продемонстрировать, что мы не просто нуждаемся в помощи, но и имеем хорошие перспективы для инвестиций.

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Украина будет благодарна, если у немецкого бизнеса будет возможность поставлять нам оборудование, необходимое для производства военного вооружения, а также оборудование необходимое для перерабатывающей индустрии,

– заявила Свириденко.

Она также добавила, что Украине, кроме долгосрочных инвестиций, нужны станки и оборудование для строительных материалов, ведь нам нужно будет многое отстроить. Поскольку Германия является одним из главных производителей такого оборудования в мире, то инвестиции именно ее бизнеса в нашу страну очень важны.

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Кроме того, Украина хочет наладить производство материалов, чтобы заменить импорт из России и Белоруссии. В первую очередь речь идет о стекле, бумаге, металлургической и химической продукции и т.д.

Также Свириденко сообщила, что Германия предоставляет инвестиционные гарантии всем 14 немецким компаниям, уже сейчас работающим в Украине.