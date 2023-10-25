Німецький бізнес розглядає інвестиції в Україну

Як повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, вже 30 німецьких компаній заявили про готовність інвестувати в Україну. Щоправда, перед нами ще багато роботи, зокрема, потрібно продемонструвати, що ми не просто потребуємо допомоги, а й маємо хороші перспективи для інвестицій.

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Україна буде вдячна, якщо в німецького бізнесу буде можливість постачати нам обладнання, необхідне для виробництва військового озброєння, а також обладнання необхідне для переробної індустрії,

– заявила Свириденко.

Вона також додала, що Україні окрім довгострокових інвестицій потрібні верстати та обладнання для будівельних матеріалів, адже нам потрібно буде багато чого відбудувати. Оскільки Німеччина є одним з головних виробників такого обладнання у світі, то інвестиції саме її бізнесу в нашу країну вкрай важливі.

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Окрім того, Україна хоче налагодити виробництво матеріалів, щоб замінити імпорт з Росії та Білорусі. Насамперед йдеться про скло, папір, металургійну та хімічну продукцію тощо.

Також Свириденко повідомила, що Німеччина надає інвестиційні гарантії усім 14 німецьким компаніям, які вже зараз працюють в Україні.