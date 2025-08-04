За первое полугодие 2025 года в Украине зарегистрировали 18 277 новых компаний. Этот показатель почти соответствует аналогичному периоду 2024 года.

Восстановилась ли активность бизнеса?

В то же время этот уровень на треть ниже, чем в 2021 году, до начала полномасштабной войны. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Единого государственного реестра, передает 24 Канал.

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"Количество вновь созданных бизнесов стабилизировалось. Но вернуться к довоенному уровню деловой активности пока не удалось", – отметили аналитики.

Насколько выросли закрытия компаний?

За первые шесть месяцев 2025 года прекратили деятельность 6 653 юридических лица, что на 19% больше, чем за такой же период прошлого года. В том числе 97 новых компаний были ликвидированы менее чем за полгода после регистрации.

Сколько компаний закрылось фактически сразу / Инфографика Опендатабот

Чистый прирост бизнесов составил лишь 11 624 – это самый низкий показатель за последние 5 лет,

– говорится в отчете.

Динамика открытий и закрытий бизнесов в Украине / Фото Опендатабот

Где активнее всего открывают и закрывают бизнес?

Киев остается главным бизнес-центром: здесь зарегистрировано 5 830 новых компаний.

Во Львовской области – 1 547 компаний, на Днепропетровщине – 1 531.

Однако именно эти регионы также лидируют по количеству закрытых предприятий:

Киев – 717 компаний;

Львовщина – 470;

Днепропетровская область – 464.

Интересный факт! Больше всего компаний в 2025 году зарегистрировал Ильницкий Виталий Павлович – он является учредителем 886 предприятий только за этот год. Все они имеют уставный капитал от 1 до 9,8 миллиардов гривен, а всего на его имя зарегистрировано более 3 тысяч компаний.

Какие отрасли развиваются?

Самые популярные направления новых компаний:

Оптовая торговля – 15% регистраций;

Общественные организации;

Недвижимость;

ИТ-сфера (рост на 48%);

Агросектор.

Заметьте. Несмотря на вызовы войны, аграрный сектор демонстрирует положительную динамику: на одну закрытую агрокомпанию приходится 2,5 новых. Активно агробизнес создают в Одесской области – там же и больше всего закрытий.

Также аналитики заметили интересную закономерность и в отношении общественных организаций. Хотя их и активно регистрируют, именно они являются лидерами по количеству закрытий – 11% от общего объема.