Рекордсмен зарегистрировал 886 компаний: сколько новых компаний появилось в Украине за полгода
- В первом полугодии 2025 года в Украине зарегистрировано 18 277 новых компаний, что почти равно показателю 2024 года, однако на треть ниже 2021 года.
- За этот же период прекратили деятельность 6 653 юридических лица, что на 19% больше, чем в 2024 году; чистый прирост бизнесов составил 11 624.
За первое полугодие 2025 года в Украине зарегистрировали 18 277 новых компаний. Этот показатель почти соответствует аналогичному периоду 2024 года.
Восстановилась ли активность бизнеса?
В то же время этот уровень на треть ниже, чем в 2021 году, до начала полномасштабной войны. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Единого государственного реестра, передает 24 Канал.
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"Количество вновь созданных бизнесов стабилизировалось. Но вернуться к довоенному уровню деловой активности пока не удалось", – отметили аналитики.
Насколько выросли закрытия компаний?
За первые шесть месяцев 2025 года прекратили деятельность 6 653 юридических лица, что на 19% больше, чем за такой же период прошлого года. В том числе 97 новых компаний были ликвидированы менее чем за полгода после регистрации.
Сколько компаний закрылось фактически сразу / Инфографика Опендатабот
Чистый прирост бизнесов составил лишь 11 624 – это самый низкий показатель за последние 5 лет,
– говорится в отчете.
Динамика открытий и закрытий бизнесов в Украине / Фото Опендатабот
Где активнее всего открывают и закрывают бизнес?
Киев остается главным бизнес-центром: здесь зарегистрировано 5 830 новых компаний.
Во Львовской области – 1 547 компаний, на Днепропетровщине – 1 531.
Однако именно эти регионы также лидируют по количеству закрытых предприятий:
- Киев – 717 компаний;
- Львовщина – 470;
- Днепропетровская область – 464.
Интересный факт! Больше всего компаний в 2025 году зарегистрировал Ильницкий Виталий Павлович – он является учредителем 886 предприятий только за этот год. Все они имеют уставный капитал от 1 до 9,8 миллиардов гривен, а всего на его имя зарегистрировано более 3 тысяч компаний.
Какие отрасли развиваются?
Самые популярные направления новых компаний:
- Оптовая торговля – 15% регистраций;
- Общественные организации;
- Недвижимость;
- ИТ-сфера (рост на 48%);
- Агросектор.
Заметьте. Несмотря на вызовы войны, аграрный сектор демонстрирует положительную динамику: на одну закрытую агрокомпанию приходится 2,5 новых. Активно агробизнес создают в Одесской области – там же и больше всего закрытий.
Также аналитики заметили интересную закономерность и в отношении общественных организаций. Хотя их и активно регистрируют, именно они являются лидерами по количеству закрытий – 11% от общего объема.