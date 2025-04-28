Сколько денег потерял Илон Маск с начала 2025 года

В 2025 году Илон Маск понес значительные финансовые потери, в основном из-за падения акций Tesla и других бизнес-проблем. С начала года миллиардер потерял примерно 134,7 миллиарда долларов.

Общие потери и текущее состояние

По данным Bloomberg, это стало самым большим падением среди всех миллиардеров в мире за этот период. Для сравнения, в 2024 году его состояние превышало 430 миллиардов долларов. Подробнее о потерях Маска рассказывает 24 Канал.

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Несмотря на потери, Маск остается самым богатым человеком мира с приблизительным состоянием в 310 миллиардов долларов.

Как выглядит портфель Маска сейчас

Маск имеет значительные доли в ведущих компаниях:

SpaceX – коммерческие космические перевозки;

Tesla – электромобили и энергетические решения;

X (бывший Twitter) – социальная сеть социальная сеть;

Neuralink – технологии нейроинтерфейсов;

The Boring Company – туннельное строительство;

xAI – новая компания в сфере искусственного интеллекта.

Именно SpaceX пока выглядит наиболее стабильной среди его активов, демонстрируя уверенный рост доходов из-за сотрудничества с NASA и другими крупными клиентами.

Проблемы Tesla

В первом квартале 2025 года прибыль Tesla снизилась на 71%, а доход упал на 9% по сравнению с предыдущим годом. Среди причин – снижение продаж, уменьшение цен на автомобили и негативная реакция на политическую активность Маска. Все эти факторы повлияли на финансовые результаты компании.

Как насчет доходов от других бизнесов Несмотря на проблемы Tesla, SpaceX сохраняет стабильную стоимость, оцениваемую в 350 миллиардов долларов, что является основной частью состояния Маска. Относительно X, то компания претерпела значительное падение стоимости, снизившись на 79% от первоначальной цены приобретения.

Политические факторы

Политическая активность Маска, в частности участие в "Department of Government Efficiency" (DOGE), вызвала негативную реакцию инвесторов и общественности, что повлияло на бренд Tesla. Инвесторы начали беспокоиться, что Маск больше сосредоточен на политике, чем на управлении Tesla и другими компаниями.

Маск уже заявил о планах "вернуть фокус на Tesla" и постепенно свернуть активное участие в политических инициативах. Он пообещал больше внимания уделять новым моделям электромобилей, развитию автономного вождения и повышению прибыльности компании.