Какие убытки понесли украинские аграрии за время полномасштабной войны: в Минагро назвали сумму

За время полномасштабной войны прямые и непрямые убытки сельского хозяйства Украины к началу нового года могут составить около 40 миллиардов долларов. При этом, сумма могла быть гораздо больше, если бы не помощь агросектору со стороны государства и международных партнеров.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона единых новостей. Бизнес 24 передает подробности.

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Власть делает акцент на поддержке малых сельскохозяйственных производителей

По словам Высоцкого, улучшить ситуацию для украинских аграриев в условиях полномасштабной войны помогла поддержка государства и международных союзников. В частности, в рамках программы льготных кредитов предпринимателям сектора в течение года было выделено около 90 миллиардов гривен кредитного финансирования

Доступность этих финансов значительно поддержала и помогла сельскохозяйственным производителям. Также мы постоянно держим фокус на малых производителях – для них действовал ряд программ,

– отметил чиновник.

Замглавы Минагро пояснил, что, в частности, для малых аграрных предпринимателей была запущена инициатива по выделению субсидий на 1 гектар сельскохозяйственных угодий и специальная бюджетная дотация по содержанию кормов общей суммой свыше 1,6 миллиарда гривен.

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Тарас Высоцкий также сообщил, что благодаря сотрудничеству с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO), украинским аграриям бесплатно было распределено более 30 тысяч рукавов для временного хранения зерна.

Речь идет о дополнительном хранилище для хранения более 5 миллионов тонн агропродукции, а также необходимом техническом оборудовании для наполнения и выгрузки этих рукавов. Кроме того, малым сельскохозяйственным производителям были выделены семена кукурузы и овощных культур.

Благодаря работе ВСУ уже удалось освободить значительную территорию Украины, в том числе площади сельскохозяйственных угодий. Что касается этих земель, то первоочередной задачей является их быстрое разминирование и подготовка к весенним полевым работам,

– добавил чиновник.

К слову, Высоцкий подытожил, что государство также уже выделило 200 миллионов гривен на восстановление системы орошения земли на ныне деоккупированных землях, что позволит увеличить урожайность в следующем году.

Напомним, что согласно прогнозам Украинского клуба аграрного бизнеса, валовой сбор зерновых в Украине по результатам 2023 года может составить 34 миллиона тонн, что на 37% меньше по сравнению с текущим годом и на 60% меньше против результатов 2021-го.