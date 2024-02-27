Кризис в ключевой отрасли – сколько тысяч работников уволили крупнейшие ІТ-компании

ІТ-отрасль является ключевой для украинского экспорта. К сожалению, на фоне глобального кризиса начались проблемы и в украинских компаниях.

Сокращения в крупнейших украинских компаниях

По состоянию на январь 2024 года в 50 крупнейших украинских ІТ-компаниях работало 81 750 человек. Это на 11,5% или на 10 656 специалистов меньше, чем в прошлом году.

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Главных причин сокращения две:

те, кто долго не мог найти проекты и находились на бенче, увольняются;

те, кто уехал за границу, легализуются там.

Во втором полугодии 2023 года штат украинских компаний сократился на 4 600 человек. Отток кадров из 5 крупнейших компаний страны пока что уменьшился, однако говорить о полной остановке некорректно. В первом полугодии контракты разорвали с 3000 работников, во втором – с 1800.

Кризис в ІТ-секторе имеет глобальный характер. Из-за кризиса инвестиций многие гиганты начали оптимизацию бюджетов и сократили значительную часть технических работников. Впоследствии эта тенденция охватила весь рынок.

Ранее сообщалось, что впервые за 13 лет экспорт IT-услуг показал отрицательную динамику. В 2022 году был зафиксирован рекорд на уровне 7,3 миллиарда долларов, показатель упал до 6,7 миллиарда.

Игроки на рынке ИТ предсказывают, что ситуация может обостриться еще больше, ведь из-за войны международный бизнес очень неохотно заводит деньги в Украину. Зато соседние рынки, учитывая безопасность и таланты, начинают выглядеть более привлекательно.