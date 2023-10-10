Про "бремя" скажут лишь ненормальные: украинцы в Польше заплатили социальных взносов на миллиард

Украинские предприниматели очень хорошо приспособились к польскому бизнес-климату. Они не только демонстрируют свою конкурентность, но и вносят свой вклад в развитие соседнего государства.

Успехи украинских предпринимателей в Польше

Как сообщила уполномоченная правительства Польши по вопросам польско-украинского сотрудничества в сфере развития Ядвига Эмилевич, украинские бизнесмены изрядно наполняют местную казну. Согласно подсчетам, в прошлом году им удалось уплатить социальные взносы на 4 миллиарда злотых (927 миллионов долларов).

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Кроме того, в 2023 году показатель должен вырасти еще на 50%. Ожидается, что уплата социальных взносов от украинских предпринимателей составит 6 миллиардов злотых.

Украина и Польша часто разговаривают при повышенной дипломатической температуре. Но при этом экспорт из Польши в Украину в прошлом году вырос на 55%, экспорт из Украины в Польшу вырос на 40%,

– заявила Эмилевич.

Развивать бизнес легче, если под рукой собственное авто, соответствующее вашему стилю жизни. Да, бестселлер Škoda Octavia – это баланс комфорта и функциональности. Ничего лишнего, только самые лучшие решения, чтобы облегчить ежедневную бизнес-рутину. Матричные фары, беспроводное подключение телефона, Front Assist и Cruise Control, трехзонное кондиционирование и выбор режима движения – это далеко не полный список фишек, которые позволят наслаждаться каждой поездкой.

В настоящее время в Польше зарегистрировано около 30 тысяч украинских предпринимателей. По мнению Эмилевича, такая положительная динамика поступлений от них социальных взносов должна обязательно учитываться, когда будет идти обсуждение о помощи и льготах для украинских граждан.

Как удалось добиться такого результата

Эмилевич рассказала, что украинским бизнесменам способствовало Польское агентство инвестиций и торговли. Также в Варшаве удалось создать украинское представительство Дія.Бізнес.

Интересно! Польское агентство инвестиций и торговли уже открыло представительство в Киеве и работает над реестром польских компаний, готовых помочь в восстановлении Украины. В него уже вошли более 2,5 тысячи предприятий.

Для украинского бизнеса польский рынок первый перед выходом в Европу. Инвесторы из США и ЕС, пока боящиеся вкладывать деньги в Украину, активно инвестируют в Польше, где активно работают украинские предприниматели.