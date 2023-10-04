"Нам нужно больше людей": Федоров озвучил, сколько ИТ-работников должно быть в Украине

ИТ-сектор является одной из ключевых отраслей экономики, когда речь идет об экспортных услугах и валютных поступлениях. В Минцифре надеются, что в скором времени Украине удастся расширить этот рынок.

Цель – миллион работников

Глава Минцифры Михаил Федоров выразил надежду, что ИТ-отрасль Украины испытывает еще большее расширение. Выступая на IT Arena, он заявил, что наша отрасль нуждается в росте до 1 миллиона специалистов.

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По его мнению, 300-350 тысяч могут быть хорошим стартом, однако этого явно недостаточно, чтобы быть среди лидеров на глобальном рынке и получить серьезные экономические дивиденды.

Тогда мы сможем генерировать больше цифрового ВВП, потому что за этим будущее там добавлена стоимость, миллиардные компании и инвестиции,

– считает Федоров.

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По его мнению, правово-налоговое пространство "Дія.City" будет только способствовать развитию отрасли. Его ввели без привязки к территории, подробно изучив опыт других стран.

"Мы хотим, чтобы магнитом для индустрии была вся территория государства, а не какой-то отдельный город. У нас большая ИТ-индустрия, если сравнивать с Европой, но мы можем больше", – считает Федоров.

Ранее сообщалось, что Украина снизила объемы экспорта ИТ-услуг. Падение показателей не критично и может быть связано с периодом отпусков на других рынках.