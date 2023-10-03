Meta заставит пользователей делиться данными

Как сообщили источники внутри Meta, вскоре детище Цукерберга введет новые правила игры. Гигант придумал новую бизнес-модель, которая в перспективе принесет миллиарды долларов, а именно – шантаж пользователей.

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Согласно новому плану, пользователям из ЕС придется разрешить компании использовать личную информацию для таргетированной рекламы. Сохранить конфиденциальность можно, но эта услуга станет платной.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Если пользователь захочет воспользоваться Instagram без рекламы, месячная плата составит 14 долларов. Еще 17 долларов Meta будет взимать за пользование Facebook и Instagram на рабочем столе, конечно, речь идет о просмотре без рекламы.

Кстати! Суд Люксембурга заставил Facebook "оправдать" использование персональных данных в целях рекламы, получив разрешение пользователей. Теперь компания готова предлагать пользователям две настройки – давай свои данные или платы.

Meta активно сотрудничает со всеми европейскими регуляторами, чтобы новая модель компании не нарушала никаких норм или законов. Из 32 миллиардов долларов прибыли Meta во втором квартале 2023 года 31,5 миллиарда пришелся на доходы от рекламы, из них 7,2 – с территории ЕС. Соответственно, гигант нашел решение, позволяющее генерировать прибыль в любом случае, рекламой или абонентскими платами пользователей.

Также следует учитывать, что в марте 2024 года в ЕС вступит в силу закон о цифровых рынках. В частности, он обязывает Big Tech обмениваться данными с конкурентами для соблюдения честных правил игры и равных условий.