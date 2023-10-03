Заробіток на конфіденційності користувачів

Як повідомили джерела всередині Meta, незабаром дітище Цукерберга запровадить нові правила гри. Гігант придумав нову бізнес-модель, яка в перспективі принесе мільярди доларів, а саме – шантаж користувачів.

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Згідно з новим планом, користувачам з ЄС доведеться дозволити компанії використовувати особисту інформацію для таргетованої реклами. Зберегти конфіденційність можна буде, але ця послуга стане платною.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Якщо юзер захоче користуватися Instagram без реклами, місячна плата складе 14 доларів. Ще 17 доларів Meta буде стягувати за користування Facebook та Instagram на десктопі, звісно, йдеться про перегляд без реклами.

До речі! Суд Люксембургу змусив Facebook "виправдати" використання персональних даних у цілях реклами, отримавши дозвіл користувачів. Тепер компанія готова пропонувати юзерам дві опції – давай свої дані або плати.

Meta активно співпрацює з усіма європейськими регуляторами, аби нова модель компанії не порушувала жодних норм чи законів. З 32 мільярдів доларів прибутку Meta у другому кварталі 2023 року 31,5 мільярд припав на доходи від реклами, з них 7,2 – з території ЄС. Відповідно, гігант знайшов рішення, яке дозволить генерувати прибуток у будь-якому випадку, рекламою або абонентськими платами користувачів.

Також варто враховувати, що в березні 2024 року в ЄС набуде чинності закон про цифрові ринки. Зокрема, він зобов'язує Big Tech обмінюватися даними з конкурентами задля збереження чесних правил гри та рівних умов.