Мета – мільйон працівників

Очільник Мінцифри Михайло Федоров висловив сподівання, що ІТ-галузь України зазнає ще більшого розширення. Виступаючи на IT Arena, він заявив, що наша галузь потребує зростання до 1 мільйона фахівців.

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На його думку, 300 – 350 тисяч можуть бути гарним стартом, проте цього явно недостатньо, щоб бути серед лідерів на глобальному ринку та отримати серйозні економічні дивіденди.

Тоді ми зможемо генерувати більше цифрового ВВП, тому що за цим майбутнє, там додана вартість, мільярдні компанії та інвестиції,

– вважає Федоров.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

На його думку, правово-податковий простір "Дія.City" буде лише сприяти розвитку галузі. Його запровадили без прив'язки до території, детально вивчивши досвід інших країн.

"Ми хочемо, щоб магнітом для індустрії була вся територія держави, а не якесь окреме місто. В нас велика ІТ-індустрія, якщо порівнювати з Європою, але ми можемо більше", – вважає Федоров.

Раніше повідомлялося, що Україна знизила обсяги експорту ІТ-послуг. Падіння показників не критичне та може бути пов'язаним з періодом відпусток на інших ринках.