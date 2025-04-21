Бизнес на топливе: во сколько обойдется построить автозаправку в Украине

Современный формат требует современных затрат. Один из лидеров рынка поделился, сколько стоит выйти на новый уровень в топливном бизнесе.

Строительство и ремонт АЗС недешевые

Строительство полноценного автозаправочного комплекса в формате сети UPG стоит примерно 5 миллионов долларов. Об этом в интервью LIGA.net рассказал основатель и совладелец компании Владимир Петренко, передает 24 Канал.

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По его словам, сеть также рассматривает возможность покупки устаревших АЗС для дальнейшей реконструкции, однако даже базовый ремонт требует серьезных вложений.

Косметическое обновление потолка и здания – это уже 300–350 тысяч долларов. А если приходится менять резервуары, трубы, пожарные системы и колонки, то расходы стремительно растут,

– говорит Петренко.

Например, только одна новая колонка стоит 20 тысяч долларов, без учета дополнительного оснащения.

В то же время возвести компактную, современную заправку "с нуля" в Украине в 2025 году можно за 1,3–1,4 миллиона долларов, добавляет предприниматель.

Важноэти заявления прозвучали на фоне новостей о крупных слияниях на рынке АЗС. В апреле Антимонопольный комитет разрешил компании "Окко-Драйв", входящей в холдинг ОККО, арендовать 38 автозаправок сети KLO. Кроме того, АМКУ открыл дело о концентрации активов еще 19 АЗС в пределах Киева.