Сколько стоит подписка на YouTube Music

13 августа 2024, 15:06
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Автор: Дарья Подвышенная

YouTube Music Premium - это платная подписка на сервис YouTube Music, которая предоставляет определенные преимущества при прослушивании музыки. Платная подписка отличается в цене, в зависимости от тарифного плана.

Сколько стоит подписка

YouTube Music Premium имеет два тарифных плана: подписка "Для семьи" и индивидуальная подписка.

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Подписка "Для семьи" на YouTube Music Premium стоит 119 гривен в месяц. Она позволяет добавить до 5 участников семейной группы, которые должны проживать вместе с администратором и иметь учетную запись Google. Каждый участник будет иметь собственную библиотеку, подписки и рекомендации.

Индивидуальная подписка на YouTube Music Premium стоит 79 гривен в месяц.

Среди преимуществ премиум-подписки:

  • отсутствие рекламы;
  • возможность загружать песни и видео для офлайн-прослушивания;
  • фоновое прослушивание музыки и подкастов;
  • доступ к прослушиванию на устройствах Google Home или Chromecast Audio.
Обратите внимание! Пользователи подписки могут все равно видеть рекламные вставки в подкастах, если авторы их включили.

Чтобы оформить подписку на YouTube Music Premium:

  1. Откройте приложение YouTube Music на телефоне или планшете.
  2. Войдите в учетную запись Google, которую хотите использовать для подписки.
  3. Нажмите на изображение профиля.
  4. Если вы имеете право на пробную подписку, воспользуйтесь ею. В противном случае, нажмите "Подписаться на Music Premium" и следуйте инструкциям.