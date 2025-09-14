Для растаможки авто из-за границы нужно учесть несколько показателей, которые будут влиять на цену этой процедуры. Речь идет о пошлине, акцизе, который зависит от возраста автомобиля, и НДС.

Какие показатели влияют на стоимость растаможки?

Пошлина, которую нужно платить за машину из-за границы, зависит от признаков автомобиля. Например, ставка колеблется от 10%, передает 24 Канал со ссылкой на Delo.ua.

Зато в соответствии с общими нормами акциз рассчитывается по специальной формуле, где нужно базовую ставку умножить на (объем двигателя/1000) и на коэффициент возраста авто.

Известно, что базовая ставка в Украине на таком уровне:

Бензиновые двигатели: до 3,0 литра – 50 евро за 1 000 сантиметров кубических, а более 3,0 литра – 100 евро за 1000 сантиметров кубический.

до 3,0 литра – 50 евро за 1 000 сантиметров кубических, а более 3,0 литра – 100 евро за 1000 сантиметров кубический. Дизельные двигатели: до 3,5 литра – 75 евро за 1 000 сантиметров кубических, свыше 3,5 литра – 150 евро за 1000 сантиметров кубических.

А коэффициент возраста устанавливается в соответствии с количеством полных лет авто, где минимум составляет 1 год, а максимум 15 лет. Поэтому, чем старше автомобиль, тем выше акциз.

И последний показатель – НДС в размере 20%, который начисляется на сумму таможенной стоимости, а также на пошлину и акциз.

Важно! В стоимость растаможки нужно учесть еще и таможенное оформление, которое может составить от 200 до 500 долларов, услуги брокера, транспортировки до таможни и тому подобное.

Как рассчитать растаможку на примере автомобиля?

Например, лицо приобрело из-за границы BMW X5 2018, двигатель бензиновый 3,0 литра, возраст автомобиля 7 лет, а таможенная стоимость – 35 тысяч долларов. Таким образом, стоимость растаможки будет рассчитываться, по данным портала "Советы юриста", так:

Пошлина в 10% – 3 500 долларов,

Акциз рассчитается в таком порядке – 100 евро x (3,0) x 7 = где-то 2 100 долларов,

НДС: 20% x (35 000 + 3 500 + 2 100) = 8 120 долларов.

Таким образом, общая стоимость за такую машину достигнет ориентировочно 13 720 долларов.

За какие авто можно не платить растаможку?