Rozetka открыла вдвое больше франчайзинговых точек, чем в прошлом году: сколько еще в планах
Компании Rozetka удается быстро расширять географию своих точек. Показатели уже существенно превысили те, которые были в прошлом году.
Rozetka увеличивает количество точек выдачи
Крупнейшему онлайн-ритейлеру Украины удается быстро расширять границы своей франшизы, передает 24 Канал. Это направление бизнеса компания запустила в 2020 году, и с тех пор смогла добиться немалых успехов.
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До февраля 2022 года в Украине работали 54 франчайзинговые точки Rozetka. После полномасштабного вторжения в том же году по франшизе удалось открыть еще 23 точки.
Еженедельно нам поступает около 15 заявок на открытие франчайзинговых точек: как от потенциальных франчайзи, так и от тех, с которыми уже давно работаем. В планах Rozetka открыть еще 11 – 14 точек по франшизе до конца 2023 года,
– рассказал Александр Коваленко, директор по развитию Rozetka.
В этом году дела пошли еще лучше, уже сейчас компания сообщает о 40 пунктах выдачи. То есть сейчас сеть состоит из 116 франчайзинговых точек.Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.
Удается восстанавливать пункты, разрушенные россиянами. Также бизнес активно развивается в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Одесской областях.
В чем секрет успеха
В компании говорят: быстро расти можно благодаря отлаженным и автоматизированным бизнес-процессам. Также немаловажную роль играет стабильный доход.
В общей сложности ритейлеру удалось открыть 416 точек выдачи товаров в 122 населенных пунктах Украины.