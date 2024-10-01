Какую сумму "Национального кешбэка" получили украинцы за месяц
1 октября 2024, 17:40Читати новину українською
Источник:Михаил Федоров
За месяц украинцам начислили 42 миллиона гривен через Нацкешбэк. Этот результат был получен за период действия бета-версии сервиса.
Какие результаты действия кешбэка
Министр Михаил Федоров сообщил, о продолжении тестирования "Национального кешбэка". Чиновник уточнил, что это масштабная и технически сложная услуга.
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Результат за месяц – 95% пользователей, присоединившихся к программе, уже видят начисленные средства в Дии. Работаем, чтобы процент дошел до 100 в ближайшее время.
Какие результаты действия "Национального кешбэка" за месяц:
- 1,6 миллиона украинцев открыли карту для получения кешбэка;
- 235 тысяч товаров являются частью программы;
- 1 234 производителей зарегистрировались в программе "Национальный кешбеэк".
Напомним! По программе кешбэка можно получить до 3 тысяч гривен ежемесячно.