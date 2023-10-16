Работа для украинцев в Польше: какая зарплата и сколько денег присылают домой
Источник:Gazetaprawna
В настоящее время в Польше находятся десятки тысяч украинских граждан. Большинство из них уже нашли работу, а на нехватку заработка пока нареканий нет.
Заработки украинцев в Польше
Как рассказал основатель Службы персонала и эксперт рынка труда Кшиштоф Инглот, минимальная зарплата в Польше сейчас превышает 3000 злотых. Это более 26 тысяч гривен, что в три раза больше аналогичного показателя в Украине, который находится на уровне 7 тысяч гривен.
Читайте также Инвестиции в команду: почему это удачное решение для развития бизнеса
Также существует тенденция, что украинцы работают в Польше более 40 часов в неделю, благодаря чему получают большую зарплату. Обычно наши граждане работают в соседней стране 6 месяцев, после чего возвращаются домой.
Важно! Каждый третий украинец зарабатывает в Польше 26-35 тысяч гривен.
Сколько денег остается "на руках"
Как рассказали украинцы, обычно их расходы на жизнь в Польше достаточно скромны. К примеру, треть наших граждан тратят от 200 до 500 злотых в месяц, это 2,6 – 4,3 тысячи гривен.Смелость – признак успешных людей, которые не гонятся за трендами, а создают их. Со Škoda Kamiq вы почувствуете это в полной мере! Благодаря эмоциональному дизайну компактный кроссовер выделяется из общего потока машин, а комфортный интерьер и продуманные функции сделают передвижение по городским джунглям приятной забавой, даже в понедельник или в час пик.
Такие небольшие затраты часто возможны благодаря большому социальному пакету, включающему, среди прочего, питание, транспорт для работы и проживания. Однако есть люди, которые тратят больше,
– свидетельствуют результаты опроса.
Присылают ли деньги в Украину
55% украинцев рассказали, что не совершают международных переводов. присылают средства на дом 40% опрошенных женщин и 46% мужчин. Что касается сумм, то показатели выглядят следующим образом:
- 200 – 500 злотых – 8;
- 500 – 1000 злотых – 12%;
- 1000 – 2000 злотых – 13%;
- более 2000 злотых – 12%.