Работа для украинцев в Польше: какая зарплата и сколько денег присылают домой

В настоящее время в Польше находятся десятки тысяч украинских граждан. Большинство из них уже нашли работу, а на нехватку заработка пока нареканий нет.

Заработки украинцев в Польше

Как рассказал основатель Службы персонала и эксперт рынка труда Кшиштоф Инглот, минимальная зарплата в Польше сейчас превышает 3000 злотых. Это более 26 тысяч гривен, что в три раза больше аналогичного показателя в Украине, который находится на уровне 7 тысяч гривен.

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Также существует тенденция, что украинцы работают в Польше более 40 часов в неделю, благодаря чему получают большую зарплату. Обычно наши граждане работают в соседней стране 6 месяцев, после чего возвращаются домой.

Важно! Каждый третий украинец зарабатывает в Польше 26-35 тысяч гривен.

Сколько денег остается "на руках"

Как рассказали украинцы, обычно их расходы на жизнь в Польше достаточно скромны. К примеру, треть наших граждан тратят от 200 до 500 злотых в месяц, это 2,6 – 4,3 тысячи гривен.

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Такие небольшие затраты часто возможны благодаря большому социальному пакету, включающему, среди прочего, питание, транспорт для работы и проживания. Однако есть люди, которые тратят больше,

– свидетельствуют результаты опроса.

Присылают ли деньги в Украину

55% украинцев рассказали, что не совершают международных переводов. присылают средства на дом 40% опрошенных женщин и 46% мужчин. Что касается сумм, то показатели выглядят следующим образом: