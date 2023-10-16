Заробітки українців у Польщі

Як розповів засновник Служби персоналу та експерт ринку праці Кшиштоф Інглот, мінімальна зарплата у Польщі зараз перевищує 3000 злотих. Це більш як 26 тисяч гривень, що втричі більше за аналогічний показник в Україні, який перебуває на рівні 7 тисяч гривень.

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Також існує тенденція, що українці у Польщі працюють понад 40 годин на тиждень, завдяки чому отримують більшу зарплату. Зазвичай наші громадяни працюють у сусідній країні 6 місяців, після чого повертаються додому.

Важливо! Кожен третій українець заробляє в Польщі 26 – 35 тисяч гривень.

Скільки грошей залишається "на руках"

Як розповіли українці, зазвичай їхні витрати на життя у Польщі доволі скромні. Наприклад, третина наших громадян витрачають від 200 до 500 злотих на місяць, це 2,6 – 4,3 тисячі гривень.

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Такі невеликі витрати часто можливі завдяки великому соціальному пакету, який включає, серед іншого, харчування, транспорт до роботи та проживання. Однак є люди, які витрачають більше,

– свідчать результати опитування.

Чи надсилають гроші до України

55% українців розповіли, що не здійснюють міжнародних переказів. надсилають кошти додому 40% опитаних жінок та 46% чоловіків. Що стосується сум, то показники виглядають наступним чином: