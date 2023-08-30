"Энергоатом" отчитался о доходах в десятки миллиардов гривен

Первое полугодие 2023 года стало для "Энергоатома" достаточно успешным. Компании удалось заработать десятки миллиардов гривен.

Как сообщил вице-президент "Энергоатома" Хартмут Якоб, компании удалось заработать десятки миллиардов гривен. Доходную часть удалось удержать почти на уровне прошлого года, несмотря на то, что объемы продаж электроэнергии сократились на 30%.

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Сколько заработал "Энергоатом"

В первые 6 месяцев 2023 года компании удалось получить прибыль в размере 68 миллиардов гривен. С этой суммы "Энергоатом" уплатил почти 11 миллиардов гривен налогов в государственный бюджет.

Обособленное подразделение (ОП) "Энергоатома" "Энергоатом-Трейдинг" смогло увеличить реализацию электроэнергии. Это позволило снизить положительные небалансы – реализацию непроданной на рынке энергии "Энергоатома" по более низкой цене.

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Продажа электроэнергии на рынке проходила в полном объеме, что обусловило уменьшение положительных небалансов. Это результат правильной и сбалансированной торговой стратегии компании,

– рассказал Якоб.

В июле и августе положительные небалансы стали самыми лучшими с начала нового рынка электроэнергии. Главная цель ОП "Энергоатом-Трейдинг" – реализовать весь возможный для продажи объем электроэнергии, производимой отечественными АЭС.