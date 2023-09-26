SkyUp получила сертификацию на полеты в США

География полетов SkyUp существенно расширится. Борты компании теперь могут приземляться в США.

Самолеты SkyUp теперь могут летать в США

Авиакомпания SkyUp Airlines получила необходимую документацию для работы на территории США. Речь идет о сертификате иностранного авиаперевозчика FAR129.

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Разрешения на полеты на территории США получили 4 самолета Boeing 737-800 из флота компании:

UR-SQB;

UR-SQC;

UR-SQF;

UR-SQP.

! С началом полномасштабного вторжения компания SkyUp эвакуировала свои самолеты за пределы Украины.

Согласно полученным сертификатам, украинский авиаперевозчик получил следующие разрешения:

– DOT approval (ведение хозяйственной деятельности как авиаперевозчика);

– TSA approval (соответствие требованиям к авиационной безопасности при воздушных перевозках);

– FAA approval (спецификация оперирования Part129).

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На новом рынке компания также надеется на развитие направлений ACMI-услуг и чартерных рейсов.

Горжусь командой, их профессиональным подходом и настойчивостью в достижении результатов. Также от имени компании выражаю искреннюю благодарность компетентным государственным структурам США за доверие и предоставленную возможность работать в Соединенных Штатах,

– заявил Дмитрий Сероухов, генеральный директор SkyUp Airlines.