Літаки SkyUp тепер можуть літати до США

Авіакомпанія SkyUp Airlines отримала необхідну документацію для роботи на території США. Йдеться про сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129.

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Дозволи на польоти на території США отримали 4 літаки Boeing 737-800 з флоту компанії:

UR-SQB;

UR-SQC;

UR-SQF;

UR-SQP.

До речі! З початком повномасштабного вторгення компанія SkyUp евакуювала свої літаки за межі України.

Згідно з отриманими сертифікатами, український авіаперевізник отримав наступні дозволи:

– DOT approval (провадження господарської діяльності як авіаперевізника);

– TSA approval (відповідність вимогам до авіаційної безпеки при повітряних перевезеннях);

– FAA approval (специфікація оперування Part129).

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

На новому ринку компанія також сподівається розвинути напрямки ACMI-послуг та чартерних рейсів.

Пишаюся командою, їх професійним підходом і наполегливістю у досягненні результатів. Також від імені компанії висловлюю щиру вдячність компетентним державним структурам США за довіру і надану можливість працювати в Сполучених Штатах,

– заявив Дмитро Сєроухов, генеральний директор SkyUp Airlines.