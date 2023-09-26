Літаки SkyUp тепер можуть літати до США

Авіакомпанія SkyUp Airlines отримала необхідну документацію для роботи на території США. Йдеться про сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129.

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Дозволи на польоти на території США отримали 4 літаки Boeing 737-800 з флоту компанії:

  • UR-SQB;
  • UR-SQC;
  • UR-SQF;
  • UR-SQP.

Згідно з отриманими сертифікатами, український авіаперевізник отримав наступні дозволи:

– DOT approval (провадження господарської діяльності як авіаперевізника);

– TSA approval (відповідність вимогам до авіаційної безпеки при повітряних перевезеннях);

– FAA approval (специфікація оперування Part129).

На новому ринку компанія також сподівається розвинути напрямки ACMI-послуг та чартерних рейсів.

Пишаюся командою, їх професійним підходом і наполегливістю у досягненні результатів. Також від імені компанії висловлюю щиру вдячність компетентним державним структурам США за довіру і надану можливість працювати в Сполучених Штатах,
– заявив Дмитро Сєроухов, генеральний директор SkyUp Airlines.