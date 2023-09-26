Літаки SkyUp тепер можуть літати до США
Авіакомпанія SkyUp Airlines отримала необхідну документацію для роботи на території США. Йдеться про сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129.
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Дозволи на польоти на території США отримали 4 літаки Boeing 737-800 з флоту компанії:
- UR-SQB;
- UR-SQC;
- UR-SQF;
- UR-SQP.
Згідно з отриманими сертифікатами, український авіаперевізник отримав наступні дозволи:
– DOT approval (провадження господарської діяльності як авіаперевізника);
– TSA approval (відповідність вимогам до авіаційної безпеки при повітряних перевезеннях);
– FAA approval (специфікація оперування Part129).
На новому ринку компанія також сподівається розвинути напрямки ACMI-послуг та чартерних рейсів.
Пишаюся командою, їх професійним підходом і наполегливістю у досягненні результатів. Також від імені компанії висловлюю щиру вдячність компетентним державним структурам США за довіру і надану можливість працювати в Сполучених Штатах,
– заявив Дмитро Сєроухов, генеральний директор SkyUp Airlines.