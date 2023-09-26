Самолеты SkyUp теперь могут летать в США
Авиакомпания SkyUp Airlines получила необходимую документацию для работы на территории США. Речь идет о сертификате иностранного авиаперевозчика FAR129.
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Разрешения на полеты на территории США получили 4 самолета Boeing 737-800 из флота компании:
- UR-SQB;
- UR-SQC;
- UR-SQF;
- UR-SQP.
Согласно полученным сертификатам, украинский авиаперевозчик получил следующие разрешения:
– DOT approval (ведение хозяйственной деятельности как авиаперевозчика);
– TSA approval (соответствие требованиям к авиационной безопасности при воздушных перевозках);
– FAA approval (спецификация оперирования Part129).
На новом рынке компания также надеется на развитие направлений ACMI-услуг и чартерных рейсов.
Горжусь командой, их профессиональным подходом и настойчивостью в достижении результатов. Также от имени компании выражаю искреннюю благодарность компетентным государственным структурам США за доверие и предоставленную возможность работать в Соединенных Штатах,
– заявил Дмитрий Сероухов, генеральный директор SkyUp Airlines.