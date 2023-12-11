Плохой пример заразен: словацкие перевозчики заблокировали пункт пропуска возле Ужгорода

Перевозчики из Словакии решили воплотить свои угрозы в реальность. Они блокируют движение украинских грузовиков на единственном пункте пропуска, по которому они могут курсировать на их территорию.

Словацкие перевозчики начали блокаду

Союз перевозчиков Словакии начал акцию протеста на границе с Украиной. Представители ассоциации блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Ужгород – Вышне Немецкое".

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Соответствующую информацию украинским пограничникам словацкие коллеги передали в 16:10. Протестующие заблокировали движение грузовиков, следующих с территории Украины в Словакию. Что касается тех грузовиков, которые покидают территорию ЕС, то их перевозчики пока не трогают.

В электронной очереди на выезд в Словакию находятся более 1200 грузовиков. Что касается легковых автомобилей и автобусов, то их пропуск осуществляется в штатном режиме.

Ситуация с блокадой границы обостряется

Польские перевозчики начали блокировать въезд грузовиков из Украины 6 ноября. Несмотря на то, что Украина подписала соглашение о "транспортном безвизе" с ЕС, поляки заявили, что не будут выполнять его условия. Кроме того, они требуют возвращения для украинского бизнеса всех разрешений, отдельной очереди для своих пустых грузовиков, доступа к системе "Шлях" и прочее.

Ассоциация работодателей Польши предложила провести переговоры, но заявила, что будет настаивать на выполнении условий перевозчиков и не собирается идти на компромисс в этом вопросе.

В Брюсселе осудили действия протестующих и призвали выполнять условия договора, но на этом реакция ЕС закончилась. Из-за действий польских перевозчиков украинский бизнес понес убытки на десятки миллионов долларов, но об их возмещении никто не говорит. Кроме того, известно о случаях, когда в очереди умирали украинские водители, но опять же отвечать за это никто не спешит.

Вдохновленные "успехами" польских коллег, к блокаде присоединились словацкие перевозчики. Кроме того, венгры сделали заявление, что готовы к блокаде движения грузовиков с территории Украины.