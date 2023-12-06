Кризис набирает обороты: словацкие перевозчики хотят заблокировать самый большой пункт пропуска

Обострение ситуации на границе Украины с европейскими соседями продолжается. Местные перевозчики хотят, чтобы ЕС отступил от своего договора с нашим государством и усложнил жизнь украинскому бизнесу.

Угрозы словацких перевозчиков

Союз словацких перевозчиков UNAS временно приостановил свою акцию протеста на границе с Украиной. Впрочем, представители ассоциации заявили, что готовы вообще заблокировать пункт пропуска "Вишнее Немецкое – Ужгород", через который могут курсировать украинские грузовики.

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Основное требование словацких перевозчиков – возврат всех разрешений для украинских дальнобойщиков. По их мнению, решить проблему не так просто, но они готовы к радикальным действиям, чтобы власти пошли на их требования.

UNAS остается в состоянии готовности к забастовке, и в случае, если не будет другой альтернативы для разрешения ситуации, UNAS готов полностью заблокировать пограничный пункт "Вышнее Немецкое – Ужгород" в обоих направлениях,

– заявили в организации.

Протесты словацких перевозчиков начались 1 декабря, они подражали польским коллегам, которые начали блокировать границу 6 ноября. Представители словацкого правительства пообещали обсудить вопрос об отмене разрешений для украинских дальнобойщиков в Брюсселе, что немного успокоило представителей UNAS, временно прекративших забастовку.

Напомним, Украина подписала с ЕС "транспортном безвизе", но поляки и словаки требуют его отменить. Из-за блокады границы украинский бизнес понес убытки на миллионы долларов, но об их возмещении ни протестующие, ни представители ЕС не говорят.