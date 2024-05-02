Почему Shell покидает энергетический рынок Китая
Источник:Reuters
Shell покидает китайский энергетический рынок. Компания решила перейти к более прибыльным сферам.
Какие изменения внедряет Shell
Shell стремится направить свои мощности в газовый и нефтяной бизнес. Чтобы сделать это, компания решила отказаться от производства электроэнергии, торговли и расходов на маркетинг на территории Китая.
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Мы выборочно инвестируем в энергетику, сосредотачиваясь на создании ценности нашего энергетического портфеля, что требует принятия сложных решений,
– говорится в сообщении Shell.
Какие еще изменения произошли в Shell
Не только китайского рынка касались изменения. Shell частично покинула европейское направление, сэкономив при этом ориентировочно 3 миллиарда долларов. В Европе компания отказалась от торговли электроэнергией и нескольких оффшорных проектов (речь идет о ветроэнергетических и низкоуглеродных).
Изменения касались и американских активов Shell, в частности солнечных. Также компания занимается пересмотром нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Сингапуре. Для сокращения расходов, Shell провела оптимизацию и сократила часть персонала.Обратите внимание! Изменения не повлияют на бизнес по зарядке электрических автомобилей от Shell. Именно это направление является ключевым для компании