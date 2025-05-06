Новая эра ІТ: вместо кодирования нужны новые навыки, почему происходят массовые сокращения

С начала 2025 года более 52 тысяч IT-специалистов по всему миру остались без работы. Только в апреле увольнения коснулись почти 23 тысячи специалистов. Основным фактором такого тренда называют стремительное внедрение искусственного интеллекта.

Как искусственный интеллект повлиял на ситуацию

Об этом сообщает портал Layoffs.fyi, который фиксирует массовые сокращения в технологической отрасли, передает 24 Канал.

Смотрите также В каких городах Украины ИТ-работники получают самые высокие зарплаты

Системы ИИ сегодня способны самостоятельно писать код, тестировать его и выполнять другие рутинные задачи, которые ранее требовали участия человека. Это позволяет компаниям уменьшать расходы и ускорять разработку продуктов, постепенно снижая потребность в многочисленных командах разработчиков.

Каких специалистов чаще всего сокращают

Под сокращение попадают не только джуниоры, но и опытные инженеры, которые работали в ведущих гигантах индустрии – таких как Google, Microsoft, Amazon. В самой Microsoft заявляют, что уже сейчас около 30% кода пишет искусственный интеллект, а к 2030 году эта цифра возрастет до 95%. Подобные процессы происходят и в других крупных компаниях.

Аналитики считают, что рынок труда в ИТ-сфере меняется фундаментально. Увеличение конкуренции между специалистами, уменьшение количества вакансий и стремительное развитие технологий требуют новых навыков.

Тенденции на рынке

Вместо классического программирования на первый план выходит способность эффективно взаимодействовать с нейросетями – так называемый промпт-инжиниринг.

Ведущие игроки отрасли уже давно говорили о возможных рисках. В частности, основатель Nvidia еще в прошлом году говорил, что программирование в привычном виде уходит в прошлое. А разработчик ChatGPT Сэм Альтман отмечал: раньше логичным шагом было изучение кода, теперь – освоение инструментов на базе ИИ.

Похоже, мир ИТ входит в новую фазу, где умение работать с технологиями важнее традиционных технических навыков.