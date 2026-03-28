Уже второй раз: Sony неожиданно поднимает цены по всему миру
- Sony повысит цены на консоли PS5, PS5 Pro и PlayStation Portal из-за высоких цен на память, что является ключевым компонентом устройств.
- Цены на PS5 в США вырастут с 549,99 до 649,99 доллара, а на PS5 Pro с 749,99 до 899,99 доллара, при этом аналогичные повышения произойдут в других странах, таких как Великобритания и Япония.
Американская компания Sony снова повышает цены на свои самые популярные приставки. Цены на консоли вырастут в апреле, и это будет уже второе подорожание за менее чем год.
Как подорожает продукция Sony?
Стоимость игровых приставок Sony вырастет из-за "постоянного давления в мировой экономике", сообщили в компании.
По сообщению, подорожают сразу несколько продуктов:
- консоль PS5;
- приставка
- PS5 Pro
- и плеер PlayStation Portal.
Мы понимаем, что изменение цен влияет на наше сообщество, однако после тщательного анализа пришли к выводу, что это необходимый шаг, чтобы и в дальнейшем обеспечивать игрокам инновационный и высококачественный игровой опыт,
– говорится в заявлении Sony.
Следует заметить, что все приставки значительно подорожают, некоторые – сразу на 150 долларов.
В Соединенных Штатах цены поднимутся:
- на версию PS5 – от 549,99 до 649,99 доалара;
- ,на модель PS5 Digital Edition – от 499,99 до 599 _COPY2 99 долларов;
- ,а на PS5 Pro – от 749,99 до 899 _COPY2 99 доллара.
На других рынках консоли тоже подорожают – в Японии, Великобритании и Европе. Например, в Великобритании все модели подскочат в цене на 90 фунтов стерлингов.
Цены на прставки вырастут уже со 2 апреля.
Заметьте! Не так давно Sony уже поднимала цены на свою продукцию. В 2025 году цены на PlayStation 5 выросли из-за высокой инфляции и напряженности на мировых рынках, вызванную новыми тарифами президента Дональда Трампа, пишет Forbes.ua.
Почему поднимают цены на этот раз?
Главной причиной резкого подорожания стоимости игровых консолей Sony называют высокие цены на память. Именно она является главным компонентом приставок.
Дело в том, что производители памяти переориентировались на рынок искусственного интеллекта. Он динамично развивается и требует все больше ресурсов. Поэтому спрос на память растет, а за ним – и цены.
Комментируя ситуацию, аналитик Ampere Analysis Пирс Гардинг-Роллс отметил, что рост цен неизбежен. Он объяснил, что долгосрочные контракты Sony на поставку памяти с фиксированными ценами могли завершиться, поэтому пришлось поднять цены, ведь компоненты не дешевеют.
Заметьте! По мнению эксперта, следующими могут поднять цены на свою продукцию компании Microsoft и Nintendo.
Какие еще компании повышают тарифы?
Компания Netflix решила повысить стоимость всех своих тарифных планов. В среднем цены вырастут на 1 – 2 доллара, и это затронет как новых пользователей, так и тех, кто уже имеет подписку.
Новые тарифы начнут действовать с 26 марта. Подписка с рекламой будет стоить 8,99 доллара в месяц вместо предыдущих 7,99 доллара. Стандартный план подорожал до 19,99 доллара, тогда как раньше он стоил 17,99 доллара.
Наиболее дорогой тариф Premium также изменил цену – теперь он составляет 26,99 доллара в месяц вместо 24,99 доллара. Кроме этого, компания повышает на 1 доллар и стоимость добавления еще одного пользователя к подписке.