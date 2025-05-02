Впервые в истории прислали письма: налоговая проверила 1000 бизнесов и выявила нарушения

Более 1000 украинских компаний в сфере розничной торговли получили от налоговой информационные сообщения через Электронный кабинет. Цель – предотвратить возможные нарушения при проведении расчетов.

Какое несоответствие обнаружили налоговики

Как сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, специалисты проанализировали фискальные чеки предприятий за март 2025 года и обнаружили интересную тенденцию – в расчетах некоторых компаний не зафиксировано ни одной операции с наличными. Будут ли наказывать за это представителей бизнеса, рассказывает 24 Канал.

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Это может свидетельствовать о возможном игнорировании использования регистраторов расчетных операций (РРО).

"Мы предложили бизнесу самостоятельно пересмотреть свои операции и в дальнейшем избегать расчетов без РРО при продаже товаров", – отметил Кравченко.

Будут ли наказывать предпринимателей

Он отметил, что налоговая впервые делает ставку на профилактику, а не на наказание.

"Это превентивная стратегия. Если субъекты хозяйствования сами исправятся, это позволит избежать фактических проверок", – отметил Кравченко.

Заметьте. Налогов отметили, что такие коммуникации направлены на повышение налоговой дисциплины и мотивацию к добровольной уплате налогов.