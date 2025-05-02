Впервые в истории прислали письма: налоговая проверила 1000 бизнесов и выявила нарушения
- Налоговая служба Украины направила более 1000 информационных сообщений компаниям в сфере розничной торговли, чтобы предотвратить нарушения при расчетах.
- Выявлено, что некоторые компании не фиксировали операции с наличными, что может свидетельствовать об игнорировании использования регистраторов расчетных операций.
Более 1000 украинских компаний в сфере розничной торговли получили от налоговой информационные сообщения через Электронный кабинет. Цель – предотвратить возможные нарушения при проведении расчетов.
Какое несоответствие обнаружили налоговики
Как сообщил председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко, специалисты проанализировали фискальные чеки предприятий за март 2025 года и обнаружили интересную тенденцию – в расчетах некоторых компаний не зафиксировано ни одной операции с наличными. Будут ли наказывать за это представителей бизнеса, рассказывает 24 Канал.
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Это может свидетельствовать о возможном игнорировании использования регистраторов расчетных операций (РРО).
"Мы предложили бизнесу самостоятельно пересмотреть свои операции и в дальнейшем избегать расчетов без РРО при продаже товаров", – отметил Кравченко.
Будут ли наказывать предпринимателей
Он отметил, что налоговая впервые делает ставку на профилактику, а не на наказание.
"Это превентивная стратегия. Если субъекты хозяйствования сами исправятся, это позволит избежать фактических проверок", – отметил Кравченко.
Заметьте. Налогов отметили, что такие коммуникации направлены на повышение налоговой дисциплины и мотивацию к добровольной уплате налогов.