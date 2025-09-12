Компания Tesla хочет стимулировать генерального директора Илона Маска рекордным пакетом оплаты труда, чтобы конкурировать с другими. Сейчас доли акций в двух частных компаниях Маска стоят вдвое больше, чем его акции в Tesla.

Откуда происходит состояние Илона Маска?

Пакет оплаты труда может достичь до 423 миллионов акций, который должен "предоставлению приоритета другим проектам" Маском, но его должны одобрить все акционеры, передает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Дело в том, что другие компании Маска, а именно SpaceX и xAI Holdings, составляют большую часть состояния миллиардера.

Большая часть состояния господина Маска сейчас происходит от других бизнес-проектов вне Tesla, и сегодня у него больше привлекательных вариантов, чем когда-либо прежде,

– сообщил представитель компании.

До прошлого года большинство состояния Илона Маска происходила из его акций Tesla. Но на сегодня это меньше половины.

Какое состояние имеет Илон Маск из своих частных компаний?

Сейчас акции Tesla, принадлежащих Илону Маску оцениваются в около 140 миллиардов долларов. Кроме того, Маск утверждает, что ему нужно не менее 25% голосов Tesla, чтобы предотвратить поглощение компании.

Зато в SpaceX и xAI он имеет больше контроля над голосами, потому что владеет 42% акций SpaceX и контрольным пакетом акций xAI.

Известно о том, что SpaceX планирует продажу акций инсайдерам, который скорее всего оценит компанию в 400 миллиардов долларов, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Таким образом, при оценке в 400 миллиардов долларов доля Маска будет составлять около 170 миллиардов долларов. То есть это больше, чем стоимость его текущей доли в Tesla.

Оценка стоимости xAI выросла с 80 миллиардов долларов в начале года до потенциальных 200 миллиардов долларов.

Учитывая то, что Маск владеет более 50% компании, его доля в таком случае превышает 100 миллиардов долларов.

Обратите внимание! Совместно доли в xAI и SpaceX стоит почти вдвое больше, чем акции Маска в Tesla.

Какой в рейтинге самых богатых Илон Маск?