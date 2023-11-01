Богатейший в мире несмотря ни на что: состояние Илона Маска упало ниже 200 миллиардов долларов
Источник:Business Insider
По состоянию на 31 октября состояние Илона Маска опустилось до отметки 193 миллиарда долларов, по данным индекса миллиардеров Bloomberg. Это произошло после того, как Tesla отчиталась за свою прибыль в ІІІ квартале 2023 года.
Состояние Илона Маска упало
Несмотря на падение состояния миллиардер, которому принадлежит 13% акций Tesla, все еще остается самым богатым человеком мира. На втором месте председатель LVMH Бернар Арно, состояние которого составляет 156 миллиардов долларов.
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Такое падение состояния Илона Маска произошло впервые с июня этого года.Обратите внимание! Еще 18 октября у Tesla отчитались о неутешительных показателях за третий квартал. Цена акций упала на 10% после этого отчета и дальше снижается. По состоянию на понедельник акции закрылись на отметке 197,36 доллара, то есть на 21%, чем в сентябре.
Своего максимума капитал Маска достиг в ноябре 2021 года – 340 миллиардов долларов. С тех пор его состояние постоянно колебалось.
Twitter/X упал в цене
Помимо акций Tesla упала и стоимость Twitter/X. Теперь соцсеть оценивается в 19 миллиардов долларов, хотя еще год назад она стоила 44 миллиарда долларов.Напомним! Ранее Илон Маск и сам говорил, что значительно переплатил за компанию, потому что ее реальная цена составляет около 20 миллиардов долларов.
В воскресенье, 30 октября, работники компании получили долю в компании стоимостью 45 долларов за акцию. Ранее этот показатель составил 54,20 доллара.