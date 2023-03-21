Колготы с надписью "ВСУ" и "буча-комбуча": в Раде запретят издевательство над чувствами украинцев
С началом полномасштабного вторжения многие бренды начали использовать в своей рекламе патриотические изречения и названия, которые ассоциируются с национальным сопротивлением украинцев. К сожалению, некоторые из них делают это неуместным способом, эксплуатируя эту тематику в коммерческих целях.
Чтобы прекратить неуважение представителей бизнеса к теме национальной обороны, в Верховной Раде появился проект закона №9128. Им запрещается использовать какие-либо названия, связанные с осуществлением мер по национальной безопасности и обороне.
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Что именно предлагает законопроект
В случае принятия законопроекта в коммерческих целях будет запрещено использовать следующие названия:
- воспроизводящие полностью или частично названия событий, связанных с осуществлением мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии;
- воспроизводят названия населенных пунктов и местностей, которые ассоциируются с украинским сопротивлением, кроме случаев использования таких названий до 24 февраля 2022;
- содержат упоминание боевых действий и военных операций, наименование производителей, заглавий типов и видов вооружения;
- воспроизводят названия родов войск, воинских подразделений Вооруженных сил Украины;
- воспроизводят приветствия, определенные законодательством как официальные для Вооруженных Сил Украины, других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований;
Впрочем, эти ограничения не распространяются на рекламу кино-, видео- и издательской продукции, посвященной освещению событий, связанных с осуществлением мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и
сдерживание русской вооруженной злости.
Какая реклама уже вызвала возмущение у украинцев
- Производитель комбучи из Ирпеня выпустил лимитированную партию напитка, которую назвал "Героическая Буча Комбуча". Это вызвало бурную реакцию в соцсетях.
- Линия продукции "Семена победы" продается под ТМ "Семена Украины" и включает также такие товары, как "Дыня Чернобаевка", "Кабачок Призрак Киева", "Огурец Патрон", "Салат листовой Джонсонюк" и т.д. Указанная торговая марка принадлежит столичному ООО "Гарденс", основным видом деятельности которого является оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.
- Украинская певица Тина Кароль совместно с брендом ONE BY ONE создала "патриотическую коллекцию одежды". Туда вошли женские колготки и другая одежда с принтом "ВСУ".