Колготы с надписью "ВСУ" и "буча-комбуча": в Раде запретят издевательство над чувствами украинцев

С началом полномасштабного вторжения многие бренды начали использовать в своей рекламе патриотические изречения и названия, которые ассоциируются с национальным сопротивлением украинцев. К сожалению, некоторые из них делают это неуместным способом, эксплуатируя эту тематику в коммерческих целях.

Чтобы прекратить неуважение представителей бизнеса к теме национальной обороны, в Верховной Раде появился проект закона №9128. Им запрещается использовать какие-либо названия, связанные с осуществлением мер по национальной безопасности и обороне.

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Что именно предлагает законопроект

В случае принятия законопроекта в коммерческих целях будет запрещено использовать следующие названия:

воспроизводящие полностью или частично названия событий, связанных с осуществлением мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии;

воспроизводят названия населенных пунктов и местностей, которые ассоциируются с украинским сопротивлением, кроме случаев использования таких названий до 24 февраля 2022;

содержат упоминание боевых действий и военных операций, наименование производителей, заглавий типов и видов вооружения;

воспроизводят названия родов войск, воинских подразделений Вооруженных сил Украины;

воспроизводят приветствия, определенные законодательством как официальные для Вооруженных Сил Украины, других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований;

Впрочем, эти ограничения не распространяются на рекламу кино-, видео- и издательской продукции, посвященной освещению событий, связанных с осуществлением мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и

сдерживание русской вооруженной злости.

Какая реклама уже вызвала возмущение у украинцев