Украинцев возмутил подобный маркетинг. Такое решение назвали обесцениванием национальной трагедии и дегуманизацией, пишет 24 Канал.
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Что не так с названием для напитков
Напомним, что еще в феврале – марте 2022 года Буча стала местом кровавых боев и гибели сотен горожан, а также символом страшной трагедии в новейшей истории Украины. Информационное агентство "Взгляд Буча" предложила представить, какой была бы реакция, если бы в Израиле выпустили напиток, который бы назвали Холокост.
Отметим, что комбуча – это безалкогольный ферментированный напиток, который производится из подслащенного чая, смешанного с культурой бактерий и дрожжей.
Производитель на своем сайте пояснил, что считает свою комбучу героической, потому что этот напиток улучшает процессы обмена веществ и нормализует работу кишечника.
Реакция сети
В социальных сетях производителю спрогнозировали скорый крах и в комментариях указали, что такой маркетинг можно сравнить с использованием на этикетках названий концлагерей.
- "Вы можете себе представить в Израиле что-то типа газировка Холокост? Комбучая Буча в Украине это то же самое, только оскотанное "единым кварталом" население даже не осознает этого, слишком долго его приучали хрюкать под "сеньор-голодомор" – и очень скоро Буча не будет ассоциироваться ни с чем другим, кроме какого-то пойла. Мало где умеют так обесценивать национальные трагедии — это возможно только там, где отсутствует достоинство, а мы знаем, когда у нас настал конец ее короткой эпохи", – отметил депутат Запорожского городского совета. Валерий Прозапас.
- "Я наверное бы и мог подобрать определение таким… кгм… бизнесменам, но не буду! Вернее, не могу! Не хватает слов. А вращающиеся на языке сразу приведут к блокировке аккаунта. На армейском, это звучало бы примерно так:" Да вы йо… лись на… й? Бестолковкой об ель? Какое нах.й пиво рядом с фразой Герои не умирают! Пиво бл… дь! Выпил, захмелил, посыпал в унитаз! Потом еще трижды! Все! Я знал уважение погибшим героям!" Я все понимаю. Бизнес. Продажи. Конкуренция. Деньги. Налоги. Часть идет на ВСУ... Спасибо!", – нписал украинский военный Алексей Петров.
- "Скажите, скажите кто-то, что я неправа и просто надо выдохнуть? Что я себя накручиваю и это норм, когда пиво называют Герои не умирают, когда Тина Кароль рекламирует колготы, на которых от задницы до пят пишет большими буквами ВСУ? Или это ? Героическая Буча-комбуча… серьезно?", – удивилась пользовательница сети Юлия Кашпуренко.
- "А вот это уже, извините, п***ц. Есть такой бренд "Бучая Комбуча". И все было бы ок, если бы после разные в Буче состоялся ребрендинг хотя бы в названии, но нет. Владельцы компании решили покреативить и добавили слово "героическая" в новой рекламной обложке. Я думаю, комментарии здесь лишние. Все понимают, что это трэш, а не маркетинг", – возмутилась Дарья Березовская.