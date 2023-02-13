Украинцев возмутил подобный маркетинг. Такое решение назвали обесцениванием национальной трагедии и дегуманизацией, пишет 24 Канал.

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Что не так с названием для напитков

Напомним, что еще в феврале – марте 2022 года Буча стала местом кровавых боев и гибели сотен горожан, а также символом страшной трагедии в новейшей истории Украины. Информационное агентство "Взгляд Буча" предложила представить, какой была бы реакция, если бы в Израиле выпустили напиток, который бы назвали Холокост.

Отметим, что комбуча – это безалкогольный ферментированный напиток, который производится из подслащенного чая, смешанного с культурой бактерий и дрожжей.

Производитель на своем сайте пояснил, что считает свою комбучу героической, потому что этот напиток улучшает процессы обмена веществ и нормализует работу кишечника.

Реакция сети

В социальных сетях производителю спрогнозировали скорый крах и в комментариях указали, что такой маркетинг можно сравнить с использованием на этикетках названий концлагерей.