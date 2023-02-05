Мама Светланы заболела гангреной, и ей пришлось ампутировать ногу. Впрочем, семья счастлива, что им удалось сохранить свои жизни. Ведь в четырех соседских дворах россияне расстреляли 11 человек.

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Жуткие воспоминания оккупации

"Было так: россияне стреляют в одного члена семьи, другой родственник бросается на помощь раненому, а они наставляют на того родственника оружие и не позволяют спасать. То есть делали так, чтобы человек умирал прямо на глазах у родных. Так запугивали других, мол:" Подчиняйтесь, потому что такое же будет и с вами», – рассказывает Светлана.

4 двора – 11 человек убили, отмечает женщина. Через дорогу от дома Светланы была семья: отец учитель, сын пел в хоре.

И представьте этот ужас: ноги отрублены, в горло проволока задвинута, тела сожжены и выброшены. Их пытали. Другие соседи рядом – братья пенсионеры: отличные люди, держали хозяйство (козу, кур, кроликов). Русские еще их просили, чтобы они готовили им есть. А потом их тоже расстреляли. Такова была "благодарность",

– сказала женщина.

"Сравним Бучу в ноль"

Тех, кого не расстреливали, оккупанты запугивали: заходили в каждый двор и предупреждали, чтобы по улицам не ходили, потому что свои пули по ним выпустят русские снайперы. Также проверяли телефоны, чтобы никто не фиксировал их местонахождение. Кроме этого, заселялись в пустующие дома, устраивая там погромы.

"К моему соседу россияне въехали танком. Выломали ему забора, во дворе стояла его машина, они ее своим танком подвинули и под накрытие его спрятали, чтобы не видно было. А впоследствии поставили напротив еще два БТРа", – вспоминает Светлана.

"Мы сравним Бучу в ноль", – пригрозил российский военный Светлане. Также приказал постоянно носить на себе белые повязки, иначе расстрел. Выходить со двора строго-настрого запретил.