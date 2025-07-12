Илон Маск получил 2 миллиарда долларов на развитие Grok - от собственной SpaceX
- SpaceX инвестирует 2 миллиарда долларов в стартап xAI Илона Маска для развития искусственного интеллекта.
- Объединенный бизнес оценивают в 113 миллиардов долларов после слияния xAI с социальной платформой X.
- Grok, чат-бот xAI, интегрирован в Starlink, и планируют его использовать для управления роботами Tesla Optimus.
- Илон Маск заявляет, что Grok является "самым умным ИИ в мире" несмотря на скандал с оскорбительными высказываниями.
Компания SpaceX, которую возглавляет Илон Маск, согласилась вложить 2 миллиарда долларов в его же стартап xAI, специализирующийся на развитии искусственного интеллекта. Эта сумма составляет почти половину из 5 миллиардов долларов, привлеченных во время последнего инвестиционного раунда xAI.
Маск готовит ИИ-революцию
После недавнего слияния с социальной платформой X (бывший Twitter), объединенный бизнес оценивают в 113 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal и Reuters.
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Одним из ключевых продуктов компании является чат-бот Grok, который уже интегрирован в сервисы Starlink, а в перспективе его планируют привлечь к управлению роботами Tesla Optimus.
Скандал с Grok в прошлом?
Несмотря на недавний скандал вокруг Grok – чат-бота обвиняли в обнародовании оскорбительных высказыванийотносительно Гитлера и Холокоста – Илон Маск заявил, что это "самый умный ИИ в мире". Команда xAI, по его словам, продолжает активно инвестировать в развитие моделей и инфраструктуру, чтобы сделать Grok еще мощнее.