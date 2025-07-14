Маск готовит ИИ-революцию

После недавнего слияния с социальной платформой X (бывший Twitter), объединенный бизнес оценивают в 113 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal и Reuters.

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Одним из ключевых продуктов компании является чат-бот Grok, который уже интегрирован в сервисы Starlink, а в перспективе его планируют привлечь к управлению роботами Tesla Optimus.

Скандал с Grok в прошлом?

Несмотря на недавний скандал вокруг Grok – чат-бота обвиняли в обнародовании оскорбительных высказыванийотносительно Гитлера и Холокоста – Илон Маск заявил, что это "самый умный ИИ в мире". Команда xAI, по его словам, продолжает активно инвестировать в развитие моделей и инфраструктуру, чтобы сделать Grok еще мощнее.