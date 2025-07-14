Маск готує ШІ-революцію

Після недавнього злиття з соціальною платформою X (колишній Twitter), об'єднаний бізнес оцінюють у 113 мільярдів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal та Reuters.

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Одним із ключових продуктів компанії є чат-бот Grok, який уже інтегровано у сервіси Starlink, а в перспективі його планують залучити до управління роботами Tesla Optimus.

Скандал з Grok у минулому?

Попри недавній скандал навколо Grok – чат-бота звинувачували в оприлюдненні образливих висловлюваньщодо Гітлера та Голокосту – Ілон Маск заявив, що це "найрозумніший ШІ у світі". Команда xAI, за його словами, продовжує активно інвестувати в розвиток моделей та інфраструктуру, щоб зробити Grok ще потужнішим.