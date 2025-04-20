В Украине назвали регионы-лидеры по регистрациям электромобилей

В первом квартале 2025 года украинский автопарк пополнили почти 13 тысяч электромобилей. Большинство из них регистрировали жители пяти областей.

Украинцы активно покупают электромобили

Об этом сообщает "Укравтопром", информирует 24 Канал. При этом количество авто, которые регистрировали украинцы, значительно отличается по регионам.

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В каких регионах больше всего регистраций

Лидером по количеству регистраций стала Львовская область – здесь зарегистрировано 1961 авто, из которых 94% – бывшие в употреблении.

Далее в рейтинге – город Киев (1632 авто, 68% бывших в употреблении) и Киевская область (1120 авто, 76% бывших в употреблении).

У Днепропетровской области количество зарегистрированных электрокаров составило 986 единиц, в Одесской – 761.

Какие модели выбирают украинцы

Среди новых электромобилей наиболее популярным стал BYD Song Plus EV.

Что касается подержанных моделей, украинцы чаще всего регистрировали Tesla Model Y в Киеве и области, Tesla Model 3 – на Львовщине и Днепропетровщине, а Nissan Leaf – в Одесской области.