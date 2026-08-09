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Бизнес Актуальные новости Середня зарплата в Україні зросла: кому платять найбільше грошей
9 августа, 20:00
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Средняя зарплата в Украине выросла: где платят больше всего

Ирина Гайдук

Сегодня украинские работодатели предлагают более высокую заработную плату, чем в прошлом году. В то же время между отдельными профессиями и городами сохраняется существенная разница, которая в некоторых случаях может превышать 10 тысяч гривен.

Средняя зарплата в Украине

В августе 2026 года средняя зарплата в Украине составляет 30 тысяч гривен, по данным платформы по поиску работы Work.ua.

По сравнению с августом прошлого года этот показатель вырос на 20%.

На уровень зарплат влияют сразу несколько факторов. Компаниям становится все сложнее находить сотрудников из-за:

  • мобилизации;
  • миграции;
  • а также общих демографических изменений.

Работодатели вынуждены конкурировать за работников, особенно в тех сферах, где ощущается острый дефицит кадров. В результате компании повышают зарплаты, чтобы привлечь новых сотрудников и удержать тех, кто уже работает.

Наибольший рост зарплат

В то же время рост зарплат не одинаково коснулся работников в разных отраслях. По данным портала, за год наиболее заметно увеличилась оплата труда по следующим профессиям:

  • вахтер – +83%;
  • технолог на мебельном производстве – +69%;
  • кровельщик – +67%;
  • каменщик – +63%;
  • преподаватель программирования – +60%;
  • специалист по мониторингу – +56%.

На 50 процентов выросла заработная плата также в таких профессиях, как инженер-строитель, плиточник и специалист по искусственному интеллекту.

Эта статистика показывает, что бизнес чаще пересматривает предложения для рабочих и технических профессий.

Где платят больше всего

Традиционно уровень заработных плат значительно различается в разных городах Украины. Август 2026 года не стал исключением.

Лучшую оплату труда предлагают компании в больших городах, однако и среди них показатели неодинаковы.

Лидирует в этой статистике Киев. По данным Work.ua, средняя зарплата по вакансиям в столице составляет 36 400 гривен. В других городах предложения скромнее:

  • Львов – 32 500 гривен;
  • Ужгород – 30 тысяч гривен;
  • Одесса – 29 300 гривен;
  • Днепр – 29 тысяч гривен;
  • Ивано-Франковск – 28 тысяч гривен;
  • Черновцы – 27 800 гривен.

В Житомире и Запорожье средняя зарплата достигает 25 тысяч гривен. Меньше – в Сумах, Херсоне, Кривом Роге, Кропивницком и т. д.

В то же время портал по поиску работы утверждает, что средняя зарплата за удаленную работу достигает 37 500 гривен.

Напомним, по данным Госстата, средняя зарплата в Украине превысила отметку в 30 тысяч гривен еще в марте 2026 года.

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