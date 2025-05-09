Средняя зарплата в Украине в апреле выросла: в каких сферах самый высокий доход

В апреле работодатели в Украине предлагали в среднем 24 500 гривен зарплаты. Это на 500 гривен больше, чем в марте, и на 1 000 гривен больше, чем в феврале.

Зарплаты ежемесячно растут

Такие данные обнародовала платформа по поиску работы Work.ua, передает 24 Канал. Отмечают, что с начала года наблюдается стабильный рост – средняя заработная плата ежемесячно увеличивается на 500 гривен.

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Где самые высокие зарплаты

Самые щедрые предложения, по-прежнему, поступают из сектора обороны, IT и управленческих должностей.

Среди профессий с доходом выше среднего выделяются:

медиабайеры – 65 000 гривен,

брокеры – 60 000 гривен,

ортодонты – 58 750 гривен,

эндодонтисты – 55 000 гривен,

водители-международники – 55 000 гривен,

аккумуляторщики, риелторы и трейдеры – по 52 500 гривен.

Также заметный рост зарплат зафиксирован в нескольких сферах: