Иранские ракеты вызвали крупнейший бизнес-кризис Персидского залива со времен пандемии, – Reuters

Серия ракетных атак Ирана по странам Персидского залива вызвала самые масштабные убытки для бизнеса со времен пандемии COVID-19. Аэропорты, порты и ключевые секторы экономики временно прекратили работу, а финансовые рынки региона переживают серьезный шок.

Последствия кризисных событий угрожают глобальной торговле, туризму и логистике в критически важном экономическом узле мира, пишет Reuters.

Смотрите также Трамп говорит, что Иран просит его о возобновлении переговоров

Как атаки Ирана парализовали экономику Персидского залива?

Ракетные и беспилотные удары со стороны Ирана по странам Персидского залива привели к массовой остановке экономической активности в регионе – проведение авиа- и морских перевозок, работа бизнес-центров и финансовых рынков подверглись серьезным перебоям. Это, по оценкам Reuters, стало крупнейшим бизнес-кризисом в регионе со времен пандемии COVID-19.

ОАЭ является домом для крупнейших компаний региона: девелопера Emaar Properties и ритейлера Majid Al Futtaim. Кроме того, страна превратилась в магнит для глобальных хедж-фондов и крупных банков, которые стремятся близости к гигантским суверенным фондам ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) и Mubadala.

Совокупные активы под управлением этих двух фондов оцениваются в более 1,5 триллиона долларов. Отныне именно эти институты находятся в центре кризиса.

Персидский залив десятилетиями строил репутацию одного из самых надежных деловых хабов мира. Атаки Ирана поставили под сомнение этот статус. И масштаб убытков для региональной экономики еще только предстоит оценить.

В частности, правительственные и бизнес-структуры ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и других стран Персидского залива оказались под давлением из-за прекращения работы аэропортов и портов, что существенно повлияло на международные цепи поставок и логистику.

Аэропорты Дубая и Абу-Даби были закрыты, а компании советовали перейти на дистанционную работу до 3 марта из-за рисков для безопасности и неопределенности ситуации.

Туризм, который является ключевой частью экономики Персидского залива, также серьезно пострадал: отели, курортные объекты и мероприятия сетевого бизнеса отменены или перенесены.

Фондовые индексы в Саудовской Аравии, Омане, Кувейте и Египте подверглись значительному падению, тогда как некоторые нефтяные компании, наоборот, продемонстрировали рост на фоне опасений дефицита энергоносителей.

Эксперты предостерегают, что долгосрочная неопределенность может еще больше подорвать доверие инвесторов и усилить давление на финансовые рынки региона.

Кроме экономических потерь, атаки создали широкую зону неопределенности для глобальной торговли, поскольку Персидский залив является критически важным для мировых потоков грузов и энергоносителей.

Конфликт между США, Израилем и Ираном: последние новости