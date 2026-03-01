Иранские ракеты вызвали крупнейший бизнес-кризис Персидского залива со времен пандемии, – Reuters
- Иранские ракетные атаки по странам Персидского залива вызвали масштабные убытки для бизнеса, остановив работу аэропортов, портов и финансовых рынков.
- Кризис повлиял на туризм и международную логистику, вызвав падение фондовых индексов и создав неопределенность для глобальной торговли.
Серия ракетных атак Ирана по странам Персидского залива вызвала самые масштабные убытки для бизнеса со времен пандемии COVID-19. Аэропорты, порты и ключевые секторы экономики временно прекратили работу, а финансовые рынки региона переживают серьезный шок.
Последствия кризисных событий угрожают глобальной торговле, туризму и логистике в критически важном экономическом узле мира, пишет Reuters.
Как атаки Ирана парализовали экономику Персидского залива?
Ракетные и беспилотные удары со стороны Ирана по странам Персидского залива привели к массовой остановке экономической активности в регионе – проведение авиа- и морских перевозок, работа бизнес-центров и финансовых рынков подверглись серьезным перебоям. Это, по оценкам Reuters, стало крупнейшим бизнес-кризисом в регионе со времен пандемии COVID-19.
ОАЭ является домом для крупнейших компаний региона: девелопера Emaar Properties и ритейлера Majid Al Futtaim. Кроме того, страна превратилась в магнит для глобальных хедж-фондов и крупных банков, которые стремятся близости к гигантским суверенным фондам ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) и Mubadala.
Совокупные активы под управлением этих двух фондов оцениваются в более 1,5 триллиона долларов. Отныне именно эти институты находятся в центре кризиса.
Персидский залив десятилетиями строил репутацию одного из самых надежных деловых хабов мира. Атаки Ирана поставили под сомнение этот статус. И масштаб убытков для региональной экономики еще только предстоит оценить.
В частности, правительственные и бизнес-структуры ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и других стран Персидского залива оказались под давлением из-за прекращения работы аэропортов и портов, что существенно повлияло на международные цепи поставок и логистику.
Аэропорты Дубая и Абу-Даби были закрыты, а компании советовали перейти на дистанционную работу до 3 марта из-за рисков для безопасности и неопределенности ситуации.
Туризм, который является ключевой частью экономики Персидского залива, также серьезно пострадал: отели, курортные объекты и мероприятия сетевого бизнеса отменены или перенесены.
Фондовые индексы в Саудовской Аравии, Омане, Кувейте и Египте подверглись значительному падению, тогда как некоторые нефтяные компании, наоборот, продемонстрировали рост на фоне опасений дефицита энергоносителей.
Эксперты предостерегают, что долгосрочная неопределенность может еще больше подорвать доверие инвесторов и усилить давление на финансовые рынки региона.
Кроме экономических потерь, атаки создали широкую зону неопределенности для глобальной торговли, поскольку Персидский залив является критически важным для мировых потоков грузов и энергоносителей.
Конфликт между США, Израилем и Ираном: последние новости
Дональд Трамп заявил, что во время операции было ликвидировано 48 иранских командиров одновременно. По его словам, Иран мог получить ядерное оружие уже через две недели, если бы США не нанесли удар.
Трамп дал четко понять, что стоит ожидать длительной воздушной и морской кампании, которая призвана не только сдержать ядерные амбиции Ирана, а, что самое главное, уничтожить его огромный арсенал ракет.
США и Израиль наносили удары по военным и ядерным объектам Ирана, что сделало невозможным передачу баллистических ракет в Россию. Снижение возможности поставок ограничивает арсенал Москвы для ударов по Украине.